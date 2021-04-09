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Нападающий «Крыльев» Сергеев: Осинькин — топ-тренер, один из лучших в России

Нападающий «Крыльев» Сергеев: Осинькин — топ-тренер, один из лучших в России
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил работу тренерского штаба самарской команды и, в частности, главного тренера Игоря Осинькина.

«Команда обновилась полностью. Сейчас у нас сложился отличный коллектив: много молодёжи, но есть и опытные ребята, которые помогают на футбольном поле и в быту. И, конечно, очень сильные тренеры. Поставили нам игру. Все знают, что делать на поле, отсюда результат.

Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу.

Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаём достаточно моментов», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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