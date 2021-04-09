«Слышал слухи, но никто не обращался». Иван Сергеев — о возможном интересе «Локомотива»
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».
«Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней.
РПЛ? Посмотрим. Дай бог нам с «Крыльями» выйти в Премьер-Лигу. Если получится, буду и там стараться держать марку бомбардира. Нападающие ценятся голами», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
На сегодняшний день Иван Сергеев является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша ФНЛ. На его счету 32 гола в 34 матчах за «Крылья Советов» и «Торпедо».
«Сбрею бороду, когда вызовут в сборную!» Человек-гол Сергеев продолжает удивлять
Ждите в следующем сезоне в Премьер-Лиге!
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:36
-
16:33
-
16:24
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
16:02
-
15:55
-
15:38
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:36
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:48
-
13:46
-
13:39
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам