«Слышал слухи, но никто не обращался». Иван Сергеев — о возможном интересе «Локомотива»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».

«Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней.

РПЛ? Посмотрим. Дай бог нам с «Крыльями» выйти в Премьер-Лигу. Если получится, буду и там стараться держать марку бомбардира. Нападающие ценятся голами», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На сегодняшний день Иван Сергеев является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша ФНЛ. На его счету 32 гола в 34 матчах за «Крылья Советов» и «Торпедо».