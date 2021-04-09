Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
Сегодня, 9 апреля, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьёвки определены две пары полуфиналистов турнира.
Результаты жеребьёвки:
«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара).
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).
Оба полуфинальных матча Кубка России состоятся в среду, 21 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре трофея. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.
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