Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России

Сегодня, 9 апреля, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьёвки определены две пары полуфиналистов турнира.

Результаты жеребьёвки:

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара).

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).

Оба полуфинальных матча Кубка России состоятся в среду, 21 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре трофея. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.