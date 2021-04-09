Хаби Алонсо повторно оправдан испанским судом — экс-игрок обвинялся в налоговых нарушениях

Бывший испанский футболист Хаби Алонсо был повторно оправдан провинциальным судом Мадрида по обвинению в налоговых преступлениях.



В 2019 году Алонсо уже судили за возможные налоговые нарушения в 2010, 2011 и 2012 годах после передачи прав на использование имиджа футболиста компании Kardzali, базирующейся на португальском острове Мадейра, за 5 миллионов евро. Суд решил, что доходы от использования имиджа Алонсо не должны быть отражены в декларации о доходах, и оправдал игрока. Но верховный суд Мадрида обжаловал это решение, так как считал доказательства отсутствия вины «иррациональными, нелогичными, произвольными и бессвязными», сообщает Mundo Deportivo.



Провинциальный суд Мадрида утверждает, что не видит доказательств для осуждения футболиста, но приговор ещё может быть обжалован. Таким образом, и новый оправдательный приговор не гарантирует Алонсо прекращение судебных тяжб.

Хаби Алонсо с 2019 года является тренером резервной команды «Реал Сосьедада».