Хаби Алонсо повторно оправдан испанским судом — экс-игрок обвинялся в налоговых нарушениях

Бывший испанский футболист Хаби Алонсо был повторно оправдан провинциальным судом Мадрида по обвинению в налоговых преступлениях.
В 2019 году Алонсо уже судили за возможные налоговые нарушения в 2010, 2011 и 2012 годах после передачи прав на использование имиджа футболиста компании Kardzali, базирующейся на португальском острове Мадейра, за 5 миллионов евро. Суд решил, что доходы от использования имиджа Алонсо не должны быть отражены в декларации о доходах, и оправдал игрока. Но верховный суд Мадрида обжаловал это решение, так как считал доказательства отсутствия вины «иррациональными, нелогичными, произвольными и бессвязными», сообщает Mundo Deportivo.
Провинциальный суд Мадрида утверждает, что не видит доказательств для осуждения футболиста, но приговор ещё может быть обжалован. Таким образом, и новый оправдательный приговор не гарантирует Алонсо прекращение судебных тяжб.
Хаби Алонсо с 2019 года является тренером резервной команды «Реал Сосьедада».
- 9 апреля 2021
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