Олич — о жеребьёвке Кубка России: ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результаты жеребьёвки стадии 1/2 финала Кубка России.
«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.
Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.
Мы видели последние семь-восемь матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привёл в хорошую форму команду и игроков», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.
- 9 апреля 2021
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