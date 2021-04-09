Ташуев: Мусаев был в тепличных условиях. Пусть что-то говорит, когда пройдёт большой путь

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий «Чайку», ответил на слова о нём Мурада Мусаева.

После ухода из «Краснодара» Мусаев в интервью ответил на вопрос о критике его работы со стороны Ташуева: «Он серьёзный тактик, стратег, человек с огромными знаниями, лучший результат которого – пятое место в ФНЛ, а сейчас его команда идёт внизу таблицы».



«Мне абсолютно всё равно на слова Мусаева. Если бы такое сказал Гаджи Муслимович Гаджиев или Александр Фёдорович Тарханов — другое дело. А от слов Мусаева мне ни тепло, ни холодно. Вот когда он пройдёт большой путь в низкобюджетных клубах, воспитает кучу футболистов и тренеров, тогда можно с ним разговаривать. А сейчас — какой смысл? Не хочу уподобляться Мусаеву.



Что касается так называемой критики, мне как эксперту звонят журналисты и задают разные вопросы — я делюсь собственным мнением. Если мне не звонят — я молчу. Всё просто.



Когда Мусаев пройдёт большой путь, а не поработает в тепличных условиях, как у Сергея Николаевича Галицкого — тогда пусть что-то говорит. Я же продолжаю заниматься любимым делом», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.