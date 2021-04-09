Бывший ассистент Кононова Александр Нагорный вошёл в тренерский штаб «Уфы»

«Уфа» объявила о том, что к главной команде в качестве тренера присоединится Александр Нагорный.



Ранее 38-летний специалист был ассистентом Олега Кононова и Славолюба Муслина в «Краснодаре». Помимо этого, Нагорный работал в академии «быков» и главным тренером «Краснодара-2», а также в московском «Строгино». Имеет лицензию УЕФА Pro.



Нагорный станет одним из помощников нового главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова, о назначении которого было объявлено накануне после отставки Рашида Рахимова. Ранее Стукалов возглавлял «Велес». Он подписал контракт с башкирской командой до 2023 года.



Помимо Нагорного, Стукалову помогают тренеры Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер вратарей Юрий Перескоков.

Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы»