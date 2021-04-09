Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роман Бабаев прокомментировал выход ЦСКА на «Локомотив» в Кубке России

Роман Бабаев прокомментировал выход ЦСКА на «Локомотив» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итог жеребьёвки полуфинала Кубка России – армейцам предстоит сыграть с «Локомотивом».

«Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 21 апреля, а 25 апреля армейцы сыграют в рамках российской Премьер-лиги со «Спартаком». «Локомотив» будет хозяином полуфинальной встречи. В другой паре в Грозном сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021