Роман Бабаев прокомментировал выход ЦСКА на «Локомотив» в Кубке России

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итог жеребьёвки полуфинала Кубка России – армейцам предстоит сыграть с «Локомотивом».



«Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 21 апреля, а 25 апреля армейцы сыграют в рамках российской Премьер-лиги со «Спартаком». «Локомотив» будет хозяином полуфинальной встречи. В другой паре в Грозном сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.