Николай Наумов: «Локомотив» победит ЦСКА. С армейцами будет проще, чем в финале

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с московским ЦСКА.
«Оцениваю шансы «Локомотива» высоко. Думаю, они обыграют ЦСКА. Команда набрала ход, семь матчей без поражений, у неё основательная, стабильная, сильная игра. Тем более на кону финал. Взять кубок будет сложнее. Финал — это всегда непредсказуемо. Хоть там и будет «Ахмат» или «Крылья», результат предсказать невозможно. Любая команда может обыграть любую. Когда близки кубок и Лига Европы, биться до последнего будет любой.
Мне кажется, полуфинал будет немного проще для «Локомотива», чем финал. Всё-таки полуфинальная игра — это ещё не кубок, который близок. Мы уже видели, как «Локомотив» побеждал ЦСКА, там будет проще. А с финалом — сложнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 9 апреля 2021
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