Масалитин: в паре «Локомотив» — ЦСКА нет фаворита

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. В полуфинальном матче армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

«В паре «Локомотив» — ЦСКА нет явного фаворита. Нас ожидает хорошая игра и по накалу, и по самоотдаче: обе команды отлично знают друг друга, знают, чего ожидать от соперника. Конечно, многим болельщикам хотелось бы увидеть данную пару в финале, но результат жеребьёвки пойдёт московским клубам лишь на пользу. Они стремятся к победе в Кубке, а для этого необходимо победить ещё дважды. Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку. Сейчас же их ждёт принципиальное дерби, расслабляться нельзя», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Губаревым.