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Сульшер — о Кавани: он всё ещё не уверен, чего хочет в следующем сезоне

Сульшер — о Кавани: он всё ещё не уверен, чего хочет в следующем сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что переговоры клуба с нападающим Эдинсоном Кавани ведутся, но игрок пока не уверен в своём будущем.

«Я, конечно, поддерживаю связь с Эди. Мы ведём открытый диалог, и он всё ещё не уверен, что хочет делать в следующем сезоне. Я считаю, что это нормально. Это был непростой год для него, как и для всего футбола, поэтому ему всё ещё нужно время, чтобы принять решение», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее издание Manchester Evening News сообщало, что Кавани, скорее всего, покинет манкунианский клуб по окончании сезона-2020/2021. Уругваец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1».

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