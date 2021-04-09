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Сергей Ребров: работа в России? Точно сейчас туда не поеду

Сергей Ребров: работа в России? Точно сейчас туда не поеду
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров признался, что хотел бы вернуться к работе на Украине. При этом специалист заявил, что не готов ехать в Россию.

«Сборная Украины? Как я говорил раньше, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве — это другой вопрос. Тема сборной — это для любого наставника престижно. Но я не говорю конкретно сейчас о ситуации на Украине.

Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждём Евро и надеемся. Мы часто с Андреем на связи, у нас два игрока «Ференцвароша» в сборной, так что часто общаемся.

Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», — приводит слова Реброва Sport.ua.

Ранее Сергей Ребров работал главным тренером киевского «Динамо» и саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли».

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