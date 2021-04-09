Дзагоев: ЦСКА дал «Локомотиву» набрать ход, теперь надеемся их притормозить

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России. На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперёд, теперь надеемся их притормозить (улыбается). Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что «Локомотив» — самый сложный соперник на стадии полуфинала Кубка России из всех возможных.