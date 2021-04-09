Почеттино: мы привыкли к слухам вокруг Мбаппе — надеюсь, он останется с нами надолго

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино сообщил, что клуб и форвард команды Килиан Мбаппе ведут переговоры о продлении контракта.



«Слухи вокруг Мбаппе — это то, к чему мы привыкли. Когда мы говорим о ведущих клубах и лучших игроках, таких как он, слухи будут всегда. Самое главное, что Килиан молчит. Он тих и сосредоточен на команде, помогая нам в достижении целей. Килиан очень зрелый, несмотря на свой возраст.



И клуб, и игрок пытаются прийти к соглашению, чтобы Килиан остался с нами надолго. Это желание клуба, и мы работаем над этим. Вы не можете контролировать то, что происходит вокруг. Влияет ли это на игру игроков или атмосферу в команде? Ноль, никаких последствий», — цитирует Почеттино Goal.com.

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