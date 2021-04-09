Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Лидсе»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Лидс Юнайтед», информирует 90min.

Летом «Лидс» может расстаться со своим нападающим Родриго Морено, поэтому селекционная служба клуба подыскивает замену для испанца. «Павлины» попробуют побороться за Агуэро, который в июле покинет «Манчестер Сити» по истечении контракта и станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы «Ювентус» и «Интер». Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл восемь матчей, в которых забил один гол.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.