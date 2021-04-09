Россиянин Злобин: пытаюсь донести до португальцев, что Москва — это не вся Россия

Российский вратарь Иван Злобин, выступающий за португальский «Фамаликан», рассказал, интересуются ли его партнёры по команде Россией.



«Одноклубники спрашивают, правда ли в России огромные зарплаты у игроков. А я сам не могу им ответить, какие зарплаты в цифрах. Слышал всё из прессы, как и они. Ещё многие отмечают, что у нас достаточно неплохой чемпионат: клубы выступают в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, можно к нам ехать играть. Но больше относятся как к Китаю и ОАЭ. Многих пугает то, что приходится играть в холодных условиях. Вот сейчас чемпионат вернулся, и в некоторых регионах поля физически не могут быть в отличном состоянии.



В нефутбольном плане говорят, что Москва и Санкт-Петербург – красивые. Спрашиваю у них: «А другие города видели?» – «Нет-нет. Россия – это же Москва, а Москва очень красивая». Рассказываю им кое-какие истории о России, чтобы они поняли, что Москва – это не вся Россия», — рассказал Злобин в интервью Sports.ru.



Иван Злобин – воспитанник тольяттинской Академии имени Коноплёва, также играл в академии ЦСКА. Затем выступал за португальские «Лейрию» и «Бенфику», в прошлом году перешёл в «Фамаликан».