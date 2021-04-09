ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»

Полузащитник бразильского клуба «Палмейрас» Рафаэль Вейга близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 25-летнего бразильца заинтересованы московские «Спартак» и ЦСКА, информирует Central da Bola в «Твиттере».
По данным источника, российские клубы уже в ближайшие дни направят в «Палмейрас» официальные предложения по Вейге. Об интересе к Рафаэлю из России также сообщил один из бразильских спортивных телеканалов. Окружение игрока подтверждает интерес к нему со стороны клубов РПЛ.
В минувшем сезоне Вейга провёл за «Палмейрас» 26 матчей в чемпионате Бразилии, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе «Палмейраса» Вейга выиграл Кубок Либертадорес — 2020, проведя в турнире 10 матчей, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Вейгу в € 4,5 млн. Действующий контракт полузащитника с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2023 года.
- 9 апреля 2021
-
22:19
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:06
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:19
-
18:11
-
17:52
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:55