Моуринью прервал пресс-конференцию из-за смерти принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» прервал ответы на вопросы, узнав о кончине принца Филиппе — супруга королевы Елизаветы Второй.



«Простите, что прерываю — я отвечу на ваш вопрос через минуту. Извините, потому что я прочитал печальные новости о принце Филиппе. Хочу выразить соболезнования королевской семье. Искренне признаюсь, что очень её уважаю. Я считаю, что не только в этой стране люди придерживаются того же мнения, ведь я не англичанин, и знаю многих людей, которые очень уважают королевскую семью. Я испытываю только положительные чувства к ним», — приводит слова Моуринью Eurosport.



В память о принце Филиппе все матчи АПЛ в эти выходные начнутся с минуты молчания. Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.