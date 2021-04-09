Моуринью прервал пресс-конференцию из-за смерти принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» прервал ответы на вопросы, узнав о кончине принца Филиппе — супруга королевы Елизаветы Второй.
«Простите, что прерываю — я отвечу на ваш вопрос через минуту. Извините, потому что я прочитал печальные новости о принце Филиппе. Хочу выразить соболезнования королевской семье. Искренне признаюсь, что очень её уважаю. Я считаю, что не только в этой стране люди придерживаются того же мнения, ведь я не англичанин, и знаю многих людей, которые очень уважают королевскую семью. Я испытываю только положительные чувства к ним», — приводит слова Моуринью Eurosport.
В память о принце Филиппе все матчи АПЛ в эти выходные начнутся с минуты молчания. Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.
- 9 апреля 2021
-
22:19
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:06
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:19
-
18:11
-
17:52
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:55