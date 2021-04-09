Гендиректор «Крыльев» оценил результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий оценил результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России. На стадии 1/2 финала самарской команде предстоит встретиться с грозненским «Ахматом».
«В первую очередь, и дело даже не в сопернике, хотелось бы сыграть дома, перед своими болельщиками. Вчера мы лично убедились, что такие игры — это совсем другой уровень, особенно когда команда играет в ФНЛ. Касаемо соперника, то на такой стадии достаточно глупо выбирать кого-то.
Это кубковый турнир. «Локомотив» сейчас набрал ход, а ЦСКА с новым тренером и амбициями.
Понятно, что на бумаге вроде бы «Ахмат» для нас более оптимальный соперник, но всем известно, как сложно играть в Грозном. «Ахмат» — соперник достойный и сложный. Будем стараться сделать всё со своей стороны, чтобы решить задачу», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 апреля 2021
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