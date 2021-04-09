Гендиректор «Крыльев»: успех в Кубке? Более ответственная задача — вернуться в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о приоритетной цели самарской команды на сезон-2020/2021, а также высказался по поводу возможной продажи лидеров «Крыльев».
«Для «Крыльев» открыта дорога в Европу? В случае ЦСКА и «Локомотива» это именно так и есть. В нашем случае есть задача вернуться в РПЛ, которая ещё не выполнена. Эта задача более ответственная и глобальная. В кубке мы идём шаг за шагом. Надеюсь, что продолжим в таком же духе!
Удачное выступление в кубке повысит спрос на наших игроков? Здесь ситуация двоякая. Очень приятно, когда футболисты растут на глазах и повышаются в классе. С другой стороны, ты понимаешь, что их востребованность на рынке и возможность потерять их повышается. Это часть профессионального футбола, поэтому есть осознание и понимание этой ситуации. Естественно, в рамках своих возможностей мы сделаем всё, чтобы сохранить эту команду», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 апреля 2021
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