Аленичев: главное, что «Спартак» стал чемпионом, а кто был до Карреры – второстепенно
Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что не грустит из-за того, что не стал чемпионом вместе со «Спартаком» в сезоне-2016/2017.
«Бывает ли мне грустно от того, что всё сделал я, а выиграл Каррера? Нет, не бывает. Так и должно быть, ничего страшного. Да, команду подготовили. Но самое главное, что «Спартак» выиграл. А кто её до Массимо Карреры тренировал – это второстепенно. Самое главное в любом спорте – это результат. «Спартак» выиграл, и большая благодарность Массимо за это», — сказал Аленичев в интервью для YouTube-канала «СпортХаб».
Аленичев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1998 год, а затем возвращался в команду с 2004 по 2006 год. В качестве тренера красно-белых специалист выступал с 2015 по 2016 год.
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:50
-
22:34
-
22:28
-
22:24
-
22:19
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:06
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:19
-
18:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам