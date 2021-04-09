Аленичев: главное, что «Спартак» стал чемпионом, а кто был до Карреры – второстепенно

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что не грустит из-за того, что не стал чемпионом вместе со «Спартаком» в сезоне-2016/2017.



«Бывает ли мне грустно от того, что всё сделал я, а выиграл Каррера? Нет, не бывает. Так и должно быть, ничего страшного. Да, команду подготовили. Но самое главное, что «Спартак» выиграл. А кто её до Массимо Карреры тренировал – это второстепенно. Самое главное в любом спорте – это результат. «Спартак» выиграл, и большая благодарность Массимо за это», — сказал Аленичев в интервью для YouTube-канала «СпортХаб».



Аленичев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1998 год, а затем возвращался в команду с 2004 по 2006 год. В качестве тренера красно-белых специалист выступал с 2015 по 2016 год.