«Может показаться, что украинцы холодные и закрытые». Матеус — о временах игры за «Днепр»
Бывший игрок днепропетровского «Днепра» Матеус сравнил страны, в которых играл — Португалию, Украину и Китай.
«Португалия наиболее дружелюбная и теплая. Люди открытые, легко идут на контакт, всегда охотно общаются в кафе.
Украина – это та страна, которую если ты откроешь для себя в сердце, она навсегда тебя покорит. Люди на Украине очень гостеприимные, конечно, если ты узнаешь их ближе. Со стороны может показаться, что украинцы холодные и закрытые, но если они подпускают ближе, то становятся самыми преданными друзьями.
Китай – страна-восхищение. Во всех аспектах. Люди болеют и плачут за тебя, настолько они близко принимают всё к сердцу. Если охарактеризовать три страны одним словом – это любовь», — приводит слова Матеуса Dinamo.Kiev.ua.
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