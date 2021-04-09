«Может показаться, что украинцы холодные и закрытые». Матеус — о временах игры за «Днепр»

Бывший игрок днепропетровского «Днепра» Матеус сравнил страны, в которых играл — Португалию, Украину и Китай.

«Португалия наиболее дружелюбная и теплая. Люди открытые, легко идут на контакт, всегда охотно общаются в кафе.

Украина – это та страна, которую если ты откроешь для себя в сердце, она навсегда тебя покорит. Люди на Украине очень гостеприимные, конечно, если ты узнаешь их ближе. Со стороны может показаться, что украинцы холодные и закрытые, но если они подпускают ближе, то становятся самыми преданными друзьями.

Китай – страна-восхищение. Во всех аспектах. Люди болеют и плачут за тебя, настолько они близко принимают всё к сердцу. Если охарактеризовать три страны одним словом – это любовь», — приводит слова Матеуса Dinamo.Kiev.ua.