«Феноменальный защитник!» Экс-футболист «Днепра» Матеус — о Ярославе Ракицком

Бывший игрок днепропетровского «Днепра» Матеус назвал защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого одним из сильнейших игроков, с которыми ему доводилось пересекаться в украинский период карьеры.
«Самые сильные игроки, против которых играл на Украине? Мне нравился центральный защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий. Феноменальный защитник! Виллиан, конечно. В «Динамо» здорово играл Данило Силва. И ещё мне импонировал боснийский защитник «Зари» Тони Шуньич — очень грамотный футболист.
Бразильский чемпионат? Мне он не очень нравится, если честно. Смотрю только игры с участием моих друзей или бывших коллег. Между нами, я и матчи сборной Бразилии не всегда смотрю. Когда на Украине, чаще игры сборной Украины смотрю, чем сборной Бразилии», — приводит слова Матеуса Dinamo.Kiev.ua.
- 9 апреля 2021
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:50
-
22:34
-
22:28
-
22:24
-
22:19
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:06
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:19
-
18:11