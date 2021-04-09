«Феноменальный защитник!» Экс-футболист «Днепра» Матеус — о Ярославе Ракицком

Бывший игрок днепропетровского «Днепра» Матеус назвал защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого одним из сильнейших игроков, с которыми ему доводилось пересекаться в украинский период карьеры.

«Самые сильные игроки, против которых играл на Украине? Мне нравился центральный защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий. Феноменальный защитник! Виллиан, конечно. В «Динамо» здорово играл Данило Силва. И ещё мне импонировал боснийский защитник «Зари» Тони Шуньич — очень грамотный футболист.

Бразильский чемпионат? Мне он не очень нравится, если честно. Смотрю только игры с участием моих друзей или бывших коллег. Между нами, я и матчи сборной Бразилии не всегда смотрю. Когда на Украине, чаще игры сборной Украины смотрю, чем сборной Бразилии», — приводит слова Матеуса Dinamo.Kiev.ua.