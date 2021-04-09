Эксперт: глядя на игру Трента, нельзя сказать, что он даёт прочность в обороне

Эксперт Sky Sports Ник Райт высказался по поводу игры защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда и его перспектив попасть в сборную Англии на чемпионат Европы. Трент не был вызван в состав «трёх львов» на мартовские отборочные матчи.



«Я по-прежнему считаю, что Трент Александер-Арнольд должен поехать на Евро, но не уверен, должен ли он выходить в стартовом составе в большом матче. Думаю, что игра с «Реалом» была прекрасной иллюстрацией того, почему Гарет Саутгейт не полностью ему доверяет.



Ошибка при втором голе стала главной темой для разговоров, но «Реал» всю игру был нацелен на фланг Трента. Запомнилось, как Ферлан Менди пронёсся мимо него в первые 10 минут и почти забил гол. Стал бы «Реал» нацеливаться на эту сторону поля, если бы там был Кайл Уокер? Я не уверен.



«Реал» не первая команда, которая бьёт в Трента в этом сезоне — противники видят слабые стороны в защите, и всё это подчёркивается отсутствием рядом с ним Вирджила Ван Дейка. Ему очень не хватает присутствия голландца позади него и рядом с ним. Способность Ван Дейка прикрывать оставила Александера-Арнольда незащищенным, и Саутгейт обеспокоен аналогичными вещами, которые могут произойти на Евро.



Александер-Арнольд по-прежнему играет из-за эффективности, которую он даёт. Его передачи исключительны, что мы видели в матче против «Арсенала» и много раз до этого. Но я могу понять нерешительность Саутгейта, потому что на одном из крупнейших турниров, чтобы пройти далеко, необходима прочность в обороне, и прямо сейчас, посмотрев на его игру, нельзя сказать, что он даёт эту прочность», — сказал Райт в подкасте Sky Sports.

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