Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста, вдохновившись сериалом

Жительница Великобритании Жаклин Макалис восстановила могилу футболиста Фергюса Сатера, посмотрев мини-сериал Netflix «Игра родом из Англии», одним из героев которого стал Сатер.



Фергюс Сатер считается первым в истории профессиональным футболистом – работая каменщиком на родине в Глазго, в 1878 году он переехал в Англию, чтобы зарабатывать, играя в футбол. Он играл за клубы «Дарвен» и «Блэкберн Роверс», получая зарплату, хотя в то время футболистам ещё не платили за игру.



История Сатера была частично экранизирована в сериале «Игра родом из Англии», вышедшего в марте 2020 года. Посмотрев его, Жаклин Макалис вдохновилась историей Сатера, и узнав, что его могила находится в полузаброшенном состоянии, связалась с «Блэкберн Роверс». Клуб профинансировал восстановление, которым занялась сама Макалис.



«Он мне не родственник и не имеет ко мне никакого отношения, но его история тронула моё сердце, и я так увлеклась этим. Я была расстроена, увидев, что на его могиле упало надгробие и она превратилась в холмик травы. Теперь же это место выглядит волшебно», — приводит ВВС слова Макалис.



На историю отреагировал и создатель сериала Джулиан Феллоуз: «Миллионы людей во всём мире в большом долгу перед Фергюсом Сатером и другими основоположниками современного футбола, и мне кажется прекрасным то, что благодаря Жаклин многие из них теперь будут иметь возможность отдать дань уважения у его могилы».