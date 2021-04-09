«Никто не хочет терять работу». Фрэнк Лэмпард — об увольнении из «Челси»

Бывший футболист и главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал первое большое интервью после увольнения с поста наставника «аристократов». Британский специалист отказался критиковать Романа Абрамовича и дал понять, что считает свой период во главе синих «невероятным опытом».

«Я крайне признателен за предоставленную возможность управлять «Челси». Это было невероятное время, все знают, как я относился к клубу.

С момента возобновления сезона после ковидной паузы и до того момента, когда я ушёл, мы играли без фанатов на трибунах. Я очень скучал по ним. Как бывший футболист я знал, что это значит для меня и какое влияние это оказывает на матчи. Футбол поглотил мою жизнь, сначала как игрока, а затем как тренера.

Никто не хочет терять работу, но в начале карьеры такое может произойти, независимо от того, насколько вы хороши. Увольнение дало мне намного больше времени побыть дома, в кругу семьи.

У меня было несколько предложений за последние два месяца, которые были весьма привлекательными, но не совсем правильными», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.