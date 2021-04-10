Игрок «Фулхэма» расплакался после поражения на последней минуте от «Вулверхэмптона»

Игрок «Фулхэма» Марио Лемина уходил в слезах с поля после поражения своей команды от «Вулверхэмптона» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги – 0:1.



27-летнего полузащитника из Габона успокаивали партнёры по команде. В прошедшем матче Лемина нанёс два удара по воротам и совершил 49 передач, точность которых – 86%. Игрок выступает за лондонский клуб с августа прошлого года.



Единственный гол в матче на 92-й минуте забил Адама Траоре. «Фулхэм» вдвое превзошёл «Вулверхэмптон» по ударам по воротам — 14 против 7, но всего трижды попал в створ и создал один голевой момент. В матче первого круга «волки» победили с тем же счётом.

«Фулхэм» с 26 очками остаётся в зоне вылета. Лондонский клуб потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ.