«Барселона» и «Тоттенхэм» нацелились на Жерома Боатенга

Защитник «Баварии» Жером Боатенг ближайшим летом покинет Мюнхен на правах свободного агента. Ситуацией хотят воспользоваться каталонская «Барселона» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sport Bild.

«Барселона» и «Тоттенхэм» сделали Боатенга одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Руководители клубов считают, что 32-летний немец был бы разумным вариантом усиления защиты в условиях финансового кризиса, ведь Жерома по окончании нынешнего сезона можно будет подписать совершенно бесплатно.

Боатенг перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году. Действующий контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.