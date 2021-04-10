Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп – о Мане: он не в лучшей форме, но меня это не беспокоит

Клопп – о Мане: он не в лучшей форме, но меня это не беспокоит
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о форме, в которой пребывает нападающий красных Садио Мане. Последний раз сенегалец забивал в АПЛ 31 января «Тоттэнхему».

«Мы все знаем, насколько хорош Садио Мане, какой он игрок и что он для нас сделал. Но очевидно, что на данный момент наши результаты не блестящи. Игрок с мышлением как у Садио хочет быть максимально хорош. Но он находится в такой вот ситуации. У каждого нападающего в мире бывало такое.

Меня это не волнует, но я тоже вижу, что его форма не самая лучшая — это ясно. Мы над этим работаем. Это единственный ответ, который я могу дать. У Садио нет никаких проблем с физической формой, не в этом проблема. Всем нам время от времени нужны перерывы, но дело не в этом.

Если не забивать какое-то время, то нападающие начинают думать, почему так. Есть момент, когда ты снова начинаешь думать именно о правильных вещах, и тогда всё снова будет хорошо. Мы должны убедиться, что это время не слишком далеко», — приводит слова Клоппа Goal.com.

В этом сезоне Мане забил семь голов в 27 играх АПЛ и только три гола — в последних 23 играх.

«Когда шейх будет давать медаль, я её не возьму». Как Клопп менял психологию «Ливерпуля»
До прихода Юргена красные четверть века не побеждали в АПЛ. С ним стали сильнейшими в мире.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021