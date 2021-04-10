Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» представляет вам расписание всех матчей тура.
10 апреля (суббота)
14:00 «Химки» – «Тамбов»
16:30 «Уфа» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Рубин»
11 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Краснодар»
16:30 «Динамо» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Спартак»
12 апреля (понедельник)
19:00 ЦСКА – «Ротор»
После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43). За ними располагается московский ЦСКА (43), а замыкает пятёрку лучших команд московское «Динамо» (42).
Ранее стало известно, что матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!»
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