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Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги

Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» представляет вам расписание всех матчей тура.

10 апреля (суббота)

14:00 «Химки» – «Тамбов»
16:30 «Уфа» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Рубин»

11 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Краснодар»
16:30 «Динамо» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Спартак»

12 апреля (понедельник)

19:00 ЦСКА – «Ротор»

После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43). За ними располагается московский ЦСКА (43), а замыкает пятёрку лучших команд московское «Динамо» (42).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021

Ранее стало известно, что матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!»

Матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню космонавтики
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