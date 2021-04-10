Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги

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Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» представляет вам расписание всех матчей тура.

10 апреля (суббота)



14:00 «Химки» – «Тамбов»

16:30 «Уфа» – «Ахмат»

19:00 «Ростов» – «Рубин»



11 апреля (воскресенье)



14:00 «Арсенал» – «Краснодар»

16:30 «Динамо» – «Урал»

16:30 «Сочи» – «Зенит»

19:00 «Локомотив» – «Спартак»



12 апреля (понедельник)



19:00 ЦСКА – «Ротор»



После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43). За ними располагается московский ЦСКА (43), а замыкает пятёрку лучших команд московское «Динамо» (42).

Ранее стало известно, что матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!»