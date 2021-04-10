Сигурдссон: ЦСКА далеко продвинулся в Кубке России. Главная задача – попасть в финал

21-летний исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России, в результате которой армейцы сыграют в гостях с московским «Локомотивом».



«Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать ее! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы!» — приводит слова Сигурдссона официальный сайт красно-синих.



Полуфинальная встреча Кубка России «Локомотив» — ЦСКА состоится в среду, 21 апреля. Время начала матча будет определено позднее.

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