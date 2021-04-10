«Манчестер Юнайтед» вновь заинтересовался Яном Облаком. Вратарь не против перехода

Селекционная служба английского «Манчестер Юнайтед» вновь обратило внимание на 28-летнего вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака, сообщает портал 90min.



По информации источника, в случае, если команды договорятся по условиям трансфера, сам голкипер не против перехода в стан манкунианцев. Интерес к Облаку возник из-за сомнений в том, что Дин Хендерсон справится с ролью первого вратаря клуба, а по поводу продления контракта Давида де Хеа существуют некоторые опасения.



В текущем сезоне вратарь провёл 37 встреч за «Атлетико» во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, а в 16 матчах отстоял на ноль.



«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занимает 2-е место, набрав 60 очков в 30 матчах, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 14 очков, а преимущество от преследующего «Лестера» — 4 очка.

«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа