Гвардиола отреагировал на то, что Агуэро может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию различных СМИ о том, что форвард «горожан» Серхио Агуэро, который покинет клуб летом на правах свободного агента, может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Англии.
«Буду ли я обеспокоен тем, что Агуэро останется в английской Премьер-лиге? Мы желаем ему всего самого наилучшего. Конечно, желаю ему найти лучшее место для последних лет его карьеры.
В свою очередь, ы будем рады любому его решению, лучшему для него, его семьи и его карьеры. Я уважаю его выбор. Его предпочтение — мое предпочтение. Лучшее для него — лучшее для нас», — цитирует Гвардиолу Goal.
В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл восемь матчей, в которых забил один гол.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.
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