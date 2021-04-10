Икарди летом может перейти в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, туринский клуб готов вернуться к кандидатуре 28-летнего аргентинца, которого «старая синьора» давно рассматривала в качестве усиления.
В нынешнем сезоне Икарди забил пять голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах Лиги 1. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. До перехода в «ПСЖ» в 2019 году Икарди выступал за итальянские «Интер» и «Сампдорию».
Ранее появилась информацию, что «Ювентус» может обменять своего нападающего Пауло Дибалу, если не продлит с ним контракт. В качестве кандидатов на замену кроме Икарди СМИ называли форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, полузащитника «Реала» Иско, нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.
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