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Флорентино Перес выдвинулся на очередные выборы президента «Реала»

Флорентино Перес выдвинулся на очередные выборы президента «Реала»
Футбол / Испания 0

Флорентино Перес является единственным кандидатом на очередных выборах президента «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В пятницу, 9 апреля, представитель действующего президента зарегистрировал Переса, при этом другие кандидаты свои заявки не подавали. Если до 12 апреля новые кандидаты не появятся, президентские полномочия Переса автоматически продлятся до 2025 года.

Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.

В конце февраля стало известно, что функционер излечился от коронавируса. О заражении Переса было объявлено 2 февраля. Сообщалось, что президент «Королевского клуба» переносит инфекцию бессимптомно.

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