Жервиньо может перейти в мексиканский «Пумас»

Нападающий «Пармы» Жервиньо может перейти в мексиканский клуб «УНАМ Пумас». Об этом сообщает журналист Никола Скира.
По информации источника, агент 33-летнего ивуарийца находится в Мексике, где ведёт переговоры с клубом. Ожидается, что игрок станет заменой Хуану Итурбе.
В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Жервиньо с «Пармой» рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
Ранее футболист выступал за китайский «Хэбэй Чайна Фортун», итальянскую «Рому», английский «Арсенал», французские «Лилль» и «Ле-Ман» и бельгийский «Беверен». В декабре 2020 года в СМИ появилась информация, что Жервиньо может перейти в миланский «Интер».
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