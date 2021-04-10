Кьеза: Пирло очень помог мне
Полузащитник «Ювентус» Федерико Кьеза отметил вклад главного тренера туринцев Андреа Пирло в его профессиональное развитие.
«В этом сезоне хотелось бы отметить непрерывность моих выступлений. Думаю, я поработал над этим лучше всего. Мне помогли игры и тренировки с великолепными футболистами и тот менталитет, который есть у „Ювентуса“. В этом клубе главенствует желание всегда совершенствоваться и побеждать. Тренер Пирло очень помог мне. Доверие, которое он оказал, положительно сказалось на моей игре. Я просто хочу поблагодарить его. Эта помощь очень важна для меня», — приводит слова Кьезы Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
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