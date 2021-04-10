Федотов: всем хочется жареного, но для «Сочи» «Зенит» так же принципиален, как и другие

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо.
Да, победы сменяются поражениями, это игра. Отсутствие должной реализации не позволило нам увезти очки из Казани и выиграть кубковый матч. Здесь есть над чем работать. Постараемся провести работу над ошибками и показать её результаты в игре с «Зенитом».
Злость никогда не идет на пользу. Она мешает правильному восприятию. «Зенит» отдыхал, у него не было кубкового матча. У команды из Санкт-Петербурга есть серьёзная обойма футболистов, а у нас, к сожалению, недокомплект, обойма коротенькая. Выпавшие футболисты — такие как Жоаозиньо — ох как пришлись бы ко двору.
Думаю, парни уже всем все доказали. Доказывать надо в первую очередь самому себе, и не только в матче с «Зенитом», но и во всех остальных. Футбол так устроен, что ты не можешь жить одним днём. Доказывать свою состоятельность нужно каждый день, и не только в любом матче, но и на каждой тренировке, чтобы главный тренер поставил тебя в стартовый состав», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».
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