Серхио Рамос впервые пропустит «эль класико» в чемпионате Испании

Сегодня, 10 апреля, мадридский «Реал» принимает «Барселону» в 30-м туре чемпионата Испании. В заявку хозяев не попал испанский защитник Серхио Рамос, у которого была диагностирована мышечная травма. Футболист впервые пропустит «эль класико» в чемпионате Испании.
Серхио Рамос не участвовал в играх «Реала» и «Барселоны» лишь дважды. В сезоне-2010/2011 он пропустил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Затем испанец не сыграл в полуфинале Кубка Испании в сезоне-2012/2013.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Сливочные», набрав 63 очка, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой выше, опережая принципиального соперника на два очка. Лидирует в первенстве «Атлетико» (66).
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