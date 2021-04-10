Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Рамос впервые пропустит «эль класико» в чемпионате Испании

Серхио Рамос впервые пропустит «эль класико» в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Сегодня, 10 апреля, мадридский «Реал» принимает «Барселону» в 30-м туре чемпионата Испании. В заявку хозяев не попал испанский защитник Серхио Рамос, у которого была диагностирована мышечная травма. Футболист впервые пропустит «эль класико» в чемпионате Испании.

Серхио Рамос не участвовал в играх «Реала» и «Барселоны» лишь дважды. В сезоне-2010/2011 он пропустил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Затем испанец не сыграл в полуфинале Кубка Испании в сезоне-2012/2013.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Сливочные», набрав 63 очка, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой выше, опережая принципиального соперника на два очка. Лидирует в первенстве «Атлетико» (66).

Судью матча «Реал» — «Барселона» заменили за день до игры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021