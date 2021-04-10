Кварацхелия попал в сферу интересов «Аталанты»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Аталанты», сообщает Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что и другие итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника. «Милан» в этой гонке опережал туринский «Ювентус». Миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста. «Ювентус» пока находится на втором плане. Отмечается, что за ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.
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