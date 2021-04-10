«Ливерпуль» намерен выкупить у «Шальке» права на Кабака

«Ливерпуль» планирует выкупить у «Шальке» права на защитника Озана Кабака, сообщает 90min.



По информации источника, руководство мерсисайдского клуба довольно профессиональным прогрессом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака у немецкого клуба. «Ливерпуль» может выкупить контракт футболиста за £ 18 млн (примерно € 21 млн).



Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 9 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).