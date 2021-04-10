«Ливерпуль» намерен выкупить у «Шальке» права на Кабака
«Ливерпуль» планирует выкупить у «Шальке» права на защитника Озана Кабака, сообщает 90min.
По информации источника, руководство мерсисайдского клуба довольно профессиональным прогрессом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака у немецкого клуба. «Ливерпуль» может выкупить контракт футболиста за £ 18 млн (примерно € 21 млн).
Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 9 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.
«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
Такуми Минамино рассказал, как отреагировал на решение «Ливерпуля» отпустить его в аренду
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58
-
10:40
-
10:35
-
10:35
-
10:03
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
08:26
-
08:00
-
07:15
-
06:21
-
05:17
-
04:07
-
03:04
-
02:20
-
01:47
-
01:00
-
00:42
-
00:40
-
00:22
-
00:03
- 9 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:50
-
22:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам