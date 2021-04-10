Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу

«Таврия» посвятила победу в матче 16-го тура второй лиги Украины с «Балканами» (2:0) принцу Филиппу, сообщает пресс-служба клуба. «Таврия» занимает 3-е место в группе Б второй лиги.
Напомним, представители английской Премьер-лиги публикуют в социальных сетях посты с соболезнованиями в связи со смертью принца Филиппа, супруга Королевы Елизаветы Второй. Ему было 99 лет, а через два месяца исполнилось бы 100 лет. На новость уже отреагировали «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы, выступающие в чемпионате Англии.
Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй. Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.
- 10 апреля 2021
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58
-
10:40
-
10:35
-
10:35
-
10:03
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
08:26
-
08:00
-
07:15
-
06:21
-
05:17
-
04:07
-
03:04
-
02:20
-
01:47
-
01:00
-
00:42
-
00:40
-
00:22
-
00:03
- 9 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:50
-
22:34