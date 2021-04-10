Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу

«Таврия» посвятила победу в матче 16-го тура второй лиги Украины с «Балканами» (2:0) принцу Филиппу, сообщает пресс-служба клуба. «Таврия» занимает 3-е место в группе Б второй лиги.



Напомним, представители английской Премьер-лиги публикуют в социальных сетях посты с соболезнованиями в связи со смертью принца Филиппа, супруга Королевы Елизаветы Второй. Ему было 99 лет, а через два месяца исполнилось бы 100 лет. На новость уже отреагировали «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы, выступающие в чемпионате Англии.



Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй. Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.

Все матчи АПЛ в эти выходные начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе