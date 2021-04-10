«Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 10 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Ричард Уэст. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (42) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (60) и «Лестер Сити» (56).
В первом круге турнира «Лидс Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Встреча состоялась 3 октября 2020 года.
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