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Агент Миранчука резко ответил Лахтеру на слова о том, что Алексей не нужен «Аталанте»

Агент Миранчука резко ответил Лахтеру на слова о том, что Алексей не нужен «Аталанте»
Футбол / Италия 0
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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, резко ответил Деннису Лахтеру на слова о том, что игрок не нужен клубу.

«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определённых личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своё время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он клубу не нужен
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