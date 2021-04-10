Шварц: думаю, «Крылья Советов» выйдут в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вылет московской команды из Кубка России после поражения в матче 1/4 финала турнира с «Крыльями Советов» (0:2).



«После Кубка мы были не в лучшем настроении, но это уже история. Сегодня весь фокус на игре с «Уралом». Я не могу сказать, что мы не были готовы к «Крыльям». Мы плохо вошли в матч, не создали достаточно моментов, допускали простые ошибки. Из этого получили гол. Надо отдать должное сопернику, они хорошо играли. Мы не были достаточно сконцентрированы в обороне. Я думаю, что «Крылья Советов» выйдут в РПЛ», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Локомотив» встретится в ЦСКА.