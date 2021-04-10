Шварц: думаю, «Крылья Советов» выйдут в РПЛ
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вылет московской команды из Кубка России после поражения в матче 1/4 финала турнира с «Крыльями Советов» (0:2).
«После Кубка мы были не в лучшем настроении, но это уже история. Сегодня весь фокус на игре с «Уралом». Я не могу сказать, что мы не были готовы к «Крыльям». Мы плохо вошли в матч, не создали достаточно моментов, допускали простые ошибки. Из этого получили гол. Надо отдать должное сопернику, они хорошо играли. Мы не были достаточно сконцентрированы в обороне. Я думаю, что «Крылья Советов» выйдут в РПЛ», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в полуфинале Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Локомотив» встретится в ЦСКА.
Гендиректор «Крыльев» оценил результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
13:30
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:03
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58
-
10:40
-
10:35
-
10:35
-
10:03
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
08:26
-
08:00
-
07:15
-
06:21
-
05:17
-
04:07
-
03:04
-
02:20
-
01:47
-
01:00
-
00:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам