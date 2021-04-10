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Шварц рассказал о состоянии Захаряна в преддверии матча с «Уралом»

Шварц рассказал о состоянии Захаряна в преддверии матча с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника московской команды Арсена Захаряна, который пропустил матч 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:2).

«У Захаряна было небольшое мышечное повреждение, решили его поберечь. Он вчера частично провёл тренировку в общей группе. Сегодня мы примем окончательное решение по составу. Вчера все принимали участие в тренировке. Травмированных футболистов нет. Мы не должны зависеть от одного игрока. Играет команда. С завтрашнего дня фокус будет направлен на игру с «Уралом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал» состоится завтра, 11 апреля, в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.

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