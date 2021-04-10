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Шварц высказался о сильных сторонах «Урала»

Шварц высказался о сильных сторонах «Урала»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«После Кубка прошло не так много времени, но могу сказать, что игроки находятся в прекрасной физической форме. В РПЛ все матчи сложные. На бумаге нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. „Урал“ играет в компактный футбол. У них достаточно качественные футболисты. В линии атаки есть игроки, которые могут решить момент. Нам нужно показать лучшие качества. Их сложно сравнивать с Самарой. «Урал» много подаёт и простреливает в штрафную, нужно будет затруднить жизнь сопернику и хорошо себя проявить в обороне.

Лещук и Будачев хорошие вратари. Когда будет необходимость, они смогут вступить в игру. Оба прекрасно показывают себя на тренировках. Но я ни на секунду не сомневался в выборе Шунина на кубковый матч. Клинтон? Он борется за место в составе, завтра решим, кто выйдет в старте.

Мы просмотрели матчи «Урала» — и гостевые, и домашние. Смотрели, как они оборонятся. Нужно будет сыграть так же нацеленно, как с «Уфой», нужно включать максимальные скорости и сыграть в быстрый футбол», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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