Артур Юсупов: когда только ушёл из «Зенита», матчи с ним были для меня принципиальными

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Играем против чемпиона. Будет интересно проверить свои силы. Когда я только ушёл из «Зенита», для меня были эти матчи принципиальными. Сейчас уже нет такого. Я просто готовлюсь к матчу с сильным соперником.



Два неприятных поражения, которые на наш взгляд мы не заслужили. Мы не использовали свои моменты. Моя результативность и заключается в том, что я играю выше. У нас есть хороший шанс попасть куда-нибудь. Мы пашем весь год», — цитирует Юсупова пресс-служба «Сочи».



После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43).

Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги