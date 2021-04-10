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Артур Юсупов: когда только ушёл из «Зенита», матчи с ним были для меня принципиальными

Артур Юсупов: когда только ушёл из «Зенита», матчи с ним были для меня принципиальными
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Играем против чемпиона. Будет интересно проверить свои силы. Когда я только ушёл из «Зенита», для меня были эти матчи принципиальными. Сейчас уже нет такого. Я просто готовлюсь к матчу с сильным соперником.

Два неприятных поражения, которые на наш взгляд мы не заслужили. Мы не использовали свои моменты. Моя результативность и заключается в том, что я играю выше. У нас есть хороший шанс попасть куда-нибудь. Мы пашем весь год», — цитирует Юсупова пресс-служба «Сочи».

После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43).

Расписание матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги
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