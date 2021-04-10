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Джанаев не сыграет с «Зенитом», Жоаозиньо должен восстановиться к матчу с ЦСКА

Джанаев не сыграет с «Зенитом», Жоаозиньо должен восстановиться к матчу с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» и рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Будет приниматься окончательное решение, но большая доля вероятности, что Адамов будет в стартовом составе. У нас меняется только тактика и соперник. Мы всегда готовимся ко всем командам. Сослан Джанаев восстанавливается. Точной информации о сроках нет. Мы в течение полутора лет играем по одной схеме. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. К сожалению, после зимних сборов у Ивелина Попова реабилитация затянулась. Жоаозиньо к матчу с ЦСКА уже возможно появится в стартовом составе», — цитирует Фоменко пресс-служба «Сочи».

После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43).

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