Джанаев не сыграет с «Зенитом», Жоаозиньо должен восстановиться к матчу с ЦСКА

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» и рассказал о состоянии травмированных футболистов.
«Будет приниматься окончательное решение, но большая доля вероятности, что Адамов будет в стартовом составе. У нас меняется только тактика и соперник. Мы всегда готовимся ко всем командам. Сослан Джанаев восстанавливается. Точной информации о сроках нет. Мы в течение полутора лет играем по одной схеме. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. К сожалению, после зимних сборов у Ивелина Попова реабилитация затянулась. Жоаозиньо к матчу с ЦСКА уже возможно появится в стартовом составе», — цитирует Фоменко пресс-служба «Сочи».
После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43).
- 10 апреля 2021
-
13:30
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:03
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58
-
10:40
-
10:35
-
10:35
-
10:03
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
08:26
-
08:00
-
07:15
-
06:21
-
05:17
-
04:07
-
03:04
-
02:20
-
01:47
-
01:00
-
00:42