«Химки» — «Тамбов»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.
«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.
Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.
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