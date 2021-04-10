«Химки» — «Тамбов»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.



Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.



«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.



Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.